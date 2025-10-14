Il Comune di Ozieri ha approvato il progetto per la posa del manto erboso sintetico del campo sportivo di allenamento S. Zintu. L’amministrazione comunale ha voluto fortemente l’opera attingendo le risorse finanziarie dal bilancio comunale. L’intervento andrà a soddisfare le esigenze delle tante squadre, soprattutto giovanili, che necessitano di un campo di allenamento funzionale e dignitoso. L'assessore ai Lavori Pubblici, Luca Manca, ha presentato nei giorni scorsi alla Giunta comunale la proposta di delibera che, prevede la progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo da calcio a 7 intitolato a "S. Zintu" ma meglio noto come "Masaleddu". Un'opera finanziata totalmente da fondi comunali, ritenuta strategica, funzionale ed attesa ormai da tanto tempo dalle società sportive presenti in città. Con questa fase si conclude l'iter progettuale previsto per legge, al fine di poter adempiere alle procedure successive di espletamento della gara d'appalto ed inizio lavori.

