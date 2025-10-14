Le cassette delle lettere sono vuote da mesi, la corrispondenza non arriva e il sistema di consegna è andato in tilt. La grave situazione interessa diversi quartieri della città di Porto Torres, in particolare nel rione Monte Agellu e la zona 167 che da due mesi non vede un solo postino, nessun sorriso o un semplice saluto da coloro che hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità.

Negli ultimi giorni le segnalazioni si sono moltiplicate. L’esasperazione è palpabile. Un disservizio di Poste Italiane che, probabilmente, per carenza di personale, non dispone di alcun postino che possa soddisfare il servizio di consegna nei diversi quartieri della città. «Il vero problema è che non arrivano le bollette da pagare, come quelle di Enel, spesso consegnate quando ormai scadute, con le conseguenze che ne possono derivare», spiega Giuseppe Di Lorenzo, residente nella zona 167, costretto a scaricare le fatture attraverso il sito dell’azienda. Stessa situazione nel quartiere Monte Agellu.

Qualcuno ha denunciato il disservizio a Poste Italiane, altri lanciano l’allarme «sulla perdita di posti di lavoro che avrebbero lasciato spazio a contratti a tempo determinato e part time involontari per i portalettere». Una riorganizzazione che non garantisce la regolarità della consegna.

