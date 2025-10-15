Finisce a Bancali una donna che, a Sorso, avrebbe rubato in un supermercato.

La signora, riferiscono i carabinieri, autori dell’arresto, era sottoposta alla misura della detenzione domiciliare perché condannata alla pena residua di 30 anni di reclusione dopo diverse sentenze pronunciate soprattutto per reati contro il patrimonio ed evasione. Ma quando usciva di casa per la spesa si sarebbe dedicata anche a sottrarre i prodotti dal supermarket come hanno appurato le immagini del circuito di videosorveglianza dell’attività commerciale colpita, che hanno permesso di risalire all’identità della donna.

Il magistrato di sorveglianza ha disposto, lunedì 13 ottobre, l’arresto e la traduzione in carcere della donna.

© Riproduzione riservata