La sezione UILDM di Sassari festeggia i 50 anniNella Casa Vacanze di Platamona sarà presente il banchetto solidale
Compie 50 anni la sezione sassarese della UILDM. l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Un compleanno che coincide con quello identico delle Giornate Nazionali UILDM. L'appuntamento è per sabato alle 11.30 nella Casa Vacanze di Platamona.
La giornata è stata chiamata "Io scommetto su UILDM, io scommetto sull’inclusione!”.
Al banchetto solidale verranno vendute le scatole di biscotti UILDM, simbolo della campagna. Con il loro acquisto si sostengono i progetti concreti per le persone con disabilità. L'acquisto di una singola scatola consente 2 ore di formazione per l’assistenza personale, 90 km di percorrenza per un pulmino attrezzato, un'ora di laboratorio di gruppo per il supporto psicologico ai caregiver.