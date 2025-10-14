Compie 50 anni la sezione sassarese della UILDM. l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Un compleanno che coincide con quello identico delle Giornate Nazionali UILDM. L'appuntamento è per sabato alle 11.30 nella Casa Vacanze di Platamona.

La giornata è stata chiamata "Io scommetto su UILDM, io scommetto sull’inclusione!”.

Al banchetto solidale verranno vendute le scatole di biscotti UILDM, simbolo della campagna. Con il loro acquisto si sostengono i progetti concreti per le persone con disabilità. L'acquisto di una singola scatola consente 2 ore di formazione per l’assistenza personale, 90 km di percorrenza per un pulmino attrezzato, un'ora di laboratorio di gruppo per il supporto psicologico ai caregiver.

