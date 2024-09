Lo sport, anche quello professionistico, può andare d'accordo con gli studi universitari. Lo dimostrano il portiere Andrea Zaccagno, laureato in Economia Aziendale, e il centrocampista Alessandro Masala, laureato in Scienze Motorie. Entrambi hanno terminato il percorso pur giocando in serie C con la Torres.

I due giocatori rossoblù, accompagnati dal Presidente Stefano Udassi, hanno partecipato questa mattina all’incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari che rientra nel progetto "allena_menti", iniziativa volta a promuovere il benessere fisico e mentale attraverso l’accesso all’istruzione, con particolare attenzione a coloro che conciliano carriera sportiva e formazione accademica.

L’evento si è svolto al piano terra del palazzo Ciancilla (ex Magistero) di Sassari, Piazza Conte di Moriana 8, e ha visto la partecipazione di numerosi studenti universitari attenti al tema testimoniato dai docenti Simonetta Falchi, Alessandra Cattani e dai rossoblù. Presenti anche le delegazione delle maggiori realtà sportive sassaresi, nonché il campione di boxe Tore Erittu.

Il portiere Zaccagno ha spiegato: «Ho deciso di laurearmi in Economia Aziendale, perché credo che sia importante cercare di assicurarsi un futuro parallelo al mondo del calcio data la costante incertezza che regna nel nostro mondo. Credo inoltre che possa essere importante a livello culturale e come stimolo quotidiano».

Il compagno di squadra Masala gli ha fatto eco: «Mi sono laureato in Scienze Motorie e ho sempre portato avanti gli studi, oltre al calcio, perché credo che siano importanti sia per la cultura personale che per il mio/nostro percorso».

