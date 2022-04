Sono più di quaranta le patenti ritirate nei giorni di Pasqua sulle strade del Sassarese, nel corso dei controlli organizzati dalla Polizia Stradale contro l’eccesso di velocità e la guida in stato d’ebbrezza alcolica o sotto le l’effetto di droghe.

Gli agenti hanno fermato decine di persone, molte delle quali alla guida con tassi di alcol nel sangue ben oltre il limite (anche il triplo del consentito).

Sulla Sassari-Olbia, inoltre, sono stati fermati e sanzionati automobilisti con il piede un po’ troppo “pesante” sull’acceleratore, sorpresi anche a oltre 150 chilometri orari incuranti dei limiti imposti.

In totale, 27 automobilisti hanno detto addio alla licenza di guida per eccesso di velocità, mentre altri 14 l'hanno salutata per essere stati pizzicati alla guida in stato psico-fisico alterato.

