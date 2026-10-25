Sangue sulla parte anteriore di un'automobile, è quel che resta dell'accoltellamento avvenuto stanotte a Sassari, intorno alle 2, tra via Marghinotti e via Sorso.

Vittima un ragazzo di 17 anni: «Era accasciato, a petto nudo e si comprimeva il fianco», raccontano i residenti della zona. «Urlava: Mi ha aperto! Aiuto», continuano, descrivendo la situazione caotica che si è venuta a creare la scorsa notte.

Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato raggiunto da un fendente al polmone, è stato sottoposto in queste ore a un’operazione d’urgenza per salvargli la vita.

Il responsabile sarebbe il 19enne Alessio Tonzanu di Sorso, già noto per un episodio avvenuto a Sennori nell'estate 2025 per cui era stato accusato di tentato omicidio dopo aver colpito con diverse coltellate un altro ragazzo, Francesco Sircana. Il 19enne è stato arrestato dagli agenti della questura.

Le tracce di sangue sul cofano

Ancora non è chiaro dove sia avvenuto l'episodio. «Non nel nostro locale - dichiara Roberto Sias, uno dei gestori de Le Iene, che si trova in via Sorso - Applichiamo una stringente selezione sugli ingressi e loro non sono entrati».

Gli abitanti riferiscono di una rissa tra circa 10 ragazzi e di aver visto uno di loro correre per via Marghinotti. Per terra è rimasta una scarpa Nike Air, forse della vittima. Sull’episodio indaga la squadra mobile, coordinata dal pm Giovanni Dore.



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