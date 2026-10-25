Continuano i disagi nel comune di Uri dove è stata riscontrata una nuova rottura della condotta adduttrice che comportamento un intervento straordinario di riparazione da parte degli operai di Abbanoa. Le squadre sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina per individuare il punto esatto della rottura e procedere con i necessari lavori di ripristino. A causa del nuovo guasto, persistono i disservizi nell’erogazione idrica. È stata inoltre richiesta l’attivazione del servizio sostitutivo mediante autobotte - che stazionerà in Piazza Repubblica - al fine di garantire un punto di approvvigionamento idrico per la popolazione durante l’interruzione del servizio. La società Abbanoa provvederà ad aggiornare sull’evoluzione dell’intervento e sui tempi previsti per il ripristino della erogazione dell'acqua. Soltanto nelle scorse ore si era verificato un altro guasto alla stessa condotta, successivamente riparata. Abbanoa aveva comunicato l'avvio delle operazioni di riempimento necessarie per consentire il successivo e graduale ripristino dell’erogazione idrica nella rete cittadina. Un processo che avrebbe richiesto alcune ore affinché la condotta venisse completamente riempita e raggiunga la pressione di esercizio. Purtroppo un ulteriore guasto ha costretto la società ad intervenire ancora per riparare la nuova rottura.

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