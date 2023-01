Una buona notizia per tutto il territorio del Villanova, che ottiene finalmente il riconoscimento del Distretto Rurale del Villanova da parte dell’assessorato regionale all'Agricoltura e alla Riforma Agro pastorale.

Il Distretto del Villanova, costituitosi nel aprile del 2022, dopo un intensa attività di concertazione con tutti gli stakeholders dei territori dell Unione dei Comuni del Villanova, ha raggiunto l’obbiettivo più importante, quello del riconoscimento regionale. Aprendo così le porte alle proprie aziende per la partecipazione agli imminenti bandi ministeriali legati ai Distretti e alla promozione di filiere.

“Raggiunto un obiettivo importantissimo per tutto il territorio del Villanova e per le sue imprese - dice il presidente del Distretto Vincenzo Ligios -. Dopo essere stati promotori dell'importante partecipazione ai bandi per i Contratti di filiera, si conclude il percorso di riconoscimento e si aprono innumerevoli possibilità. Legate alle forme di sviluppo territoriale dei distretti. Ora l’obbiettivo è chiaro: partecipare ai bandi ministeriali dei prossimi mesi. Al fine di innescare altre possibilità di sviluppo per tutte le imprese del Villanova. Ricordiamo - continua - che i Distretti sono un fenomeno in costante espansione in tutta la Sardegna. Essi promuovono forme di sviluppo locale a forte carattere aggregativo. I territori di diversi comuni come Villanova Monteleone, Mara, Padria, Monteleone Roccadoria e Romana che, forse per la prima volta, diventano un'unica realtà. Pronta a sfruttare - conclude - le occasioni a disposizione delle realtà rurali tipiche della Sardegna”.



