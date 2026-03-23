La proposta di Iniziativa Alghero: «Una bretella per migliorare la viabilità»Dopo i nuovi parcheggi, il restyling del Balaguer e le isole ecologiche, l'associazione punta i riflettori sulla viabilità
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Iniziativa Alghero propone un'altra idea per migliorare la città.
Dopo i nuovi parcheggi, il restyling del Balaguer e le isole ecologiche, l'associazione punta i riflettori sulla viabilità che, ad Alghero, resta una criticità, con collegamenti tortuosi e rallentamenti, soprattutto nell’area di via Don Minzoni.
I lavori in corso, spiega il presidente Francesco Sasso, stanno mettendo in evidenza i limiti della rete stradale, mentre la nuova tangenziale, essendo esterna, non risolverà i problemi interni ai quartieri.
Per questo viene proposta una nuova arteria rettilinea tra via Vittorio Emanuele e via Azuni, con due rotatorie (una già esistente) per migliorare la fluidità, eliminare i semafori e aumentare la sicurezza.
L’intervento, previsto nella fascia di rispetto cimiteriale, in un'area non edificabile per i privati, sarebbe più semplice da realizzare e consentirebbe di alleggerire il traffico su via Aldo Moro, via degli Orti e via Galileo Galilei, migliorando la circolazione nel quadrante nord della città.