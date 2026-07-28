“L'idea è quella di presentarsi agli stakeholder come territorio complessivo” così ha spiegato questa mattina il presidente Stefano Visconti il cambio di denominazione da Camera di Commercio di Sassari a Camera di Commercio del Nord Sardegna. Il passaggio ufficiale è stato sancito durante il Consiglio camerale riunitosi nella sede sassarese di via Roma.

Il presidente Visconti ha aggiunto: “È una precisa scelta di posizionamento: significa voler essere ancor più presenti, operativi e incisivi, garantendo maggior forza propulsiva a tutte le iniziative di sviluppo di tutto il territorio. Anche attraverso il nome. E con l’obiettivo dichiarato di rappresentare un volano unico e coeso per le sfide future dell’economia locale. Vogliamo trasformare ogni iniziativa in un'opportunità concreta di crescita, innovazione e competitività, al fianco di chi ogni giorno fa impresa nel Nord Sardegna. Un'azione concreta come il recente cambio di sede ad Olbia”.

A dare concretezza a questa nuova visione sono anche i numeri emersi del bilancio di previsione. Grazie a una variazione positiva dei proventi correnti, l’ente ha individuato, grazie all'individuazione di azioni e strategie, risorse per circa 18 milioni di euro, che saranno interamente destinati a beneficio di tutte le imprese del territorio. Un tesoretto strategico che si tradurrà in progetti mirati, voucher, grandi eventi, percorsi di formazione, innovazione e incentivi diretti ad aumentare la competitività delle aziende.

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