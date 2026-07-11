Festa grande per il Gremio dei Piccapietre a Sassari. Tra oggi, domani e lunedì si celebrerà la patrona- dal 1855- dell’associazione: la Beata Vergine della Salute. Stamattina, nella chiesa di Sant’Antonio Abate, è andato in scena uno dei momenti più intensi dell’occorrenza gremiale con la vestizione del simulacro mariano addobbato con i monili in oro donati dai partecipanti al sodalizio e da quelli di coloro che, ritenendo di aver ricevuto una grazia dalla Vergine, hanno “ricambiato” donando dei gioielli.

Con queste decorazioni la patrona sfilerà in processione dalle 18.45 di domani, domenica 12 luglio, per le vie del centro storico insieme agli altri gremi cittadini, facendo anche una sosta nell’ospedale cittadino.

Nella mattina di domani, alle 10.30, verrà celebrata la messa, sempre a Sant’Antonio Abate e, al termine, avverrà la cerimonia dell’Intregu con il passaggio dall’obriere uscente, Gavino Sechi, a quello entrante, Giovanni Luigi Sechi. Lunedì invece, alle 19, è in programma la messa in suffragio dei defunti del Gremio mentre stasera, dalle 18.30, si terranno i primi vespri e la messa. Una delle particolarità dei Piccapietre è di avere un’altra patrona, Sant’Anna, omaggiata con la festa piccola del 26 luglio. L’avvento della Madonna della Salute risale a 170 anni fa quando un’epidemia di colera imperversò su Sassari decimando i cittadini. L’invocazione del popolo fu rivolta verso la Vergine sotto il titolo della Salute e, in quella occasione, il Gremio la proclamò come propria patrona.

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