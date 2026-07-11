Sassari, cadono calcinacci in centro storico: pericolo per i passantiIntervengono polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile
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Caduta calcinacci in centro storico a Sassari. Stamattina in via Sant’Apollinare sono dovuti intervenire polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile per mettere in sicurezza l’incrocio con via Guascone Capra.
Da una palazzina piovevano infatti pezzi del tetto mettendo in pericolo l’incolumità di chi camminava lungo la strada. E gli operatori hanno dovuto transennare lo spazio più vicino al muro della costruzione per impedire che qualcuno potesse venire colpito.
L’intervento rilancia l’allarme sulla fatiscenza e insalubrità di alcune abitazioni di Sassari Vecchia, spesso oggetto di sgombero e talvolta causa di pericolo per i passanti.