Cinque carri allegorici, maschere, colori e tanto entusiasmo, gli ingredienti della nuova edizione del Carnevale Estivo Turritano, la manifestazione nata a Porto Torres oltre cinquanta anni fa, poi replicata in altre località della Sardegna. L’evento è in programma il prossimo otto agosto, con l’organizzazione targata sempre Pro Loco Porto Torres, l’associazione che ha rilanciato l’iniziativa coinvolgendo con la collaborazione del Comune di Porto Torres le maschere del Carnevale di Viareggio.

I protagonisti della sfilata saranno cinque carri allegorici – Oceania, Sua mestà la docezza, Adesso Pasta!, Baywatch e Spagna – dove originalità e fantasia saranno premiati da una giuria, in grado di valutare le performance e la bravura dei figuranti.

Il Carnevale Estivo turritano vanta una grande collaborazione con la Fondazione Viareggio, intesa che ha permesso di realizzare il primo laboratorio di cartapesta con il maestro Giacomo Marsili e Alessandro Vanni, i quali arrivano direttamente da noto Carnevale. Intanto si raccolgono le adesioni per partecipare e iscirversi al carro preferito, strutture che vengono realizzate presso il capannine del Consorzio industriale.

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