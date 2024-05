Un arresto, due denunce, 17 perquisizioni a piede libero e 22 persone indagate. È il bilancio del maxi blitz antidroga eseguito dalla polizia di Sassari, in città e nell’hinterland. Le operazioni sono state svolte nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura e iniziata nel 2021.

Alle operazioni hanno preso parte personale della Questura di Sassari, dei commissariati di Ozieri, di Alghero, di Tempio Pausania, il Reparto prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta e unità cinofile della Polizia di Stato. Nello specifico è stato arrestato un uomo trovato in possesso marijuana, ketamina, un kit per confezionare lo stupefacente e 25mila euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita. Per lui il giudice ha disposto i domicialiari.

Altre due persone sono state denunciate, la prima perché trovata in possesso di cocaina e del materiale per il confezionamento, la seconda perché aveva diverse confezioni di sostanze dopanti prive di prescrizione medica. L'operazione dei giorni scorsi rientra in un'inchiesta iniziata nel 2021.

I 22 indagati a vario titolo dovranno rispondere in concorso tra loro dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Secondo gli inquirenti il gruppo criminale gestiva un florido mercato di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline/v.f.)

