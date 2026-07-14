Sono cominciati i lavori di rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport, a Ittiri, con un intervento che prevede anche il miglioramento dell’efficienza energetica della struttura. Allo stesso tempo prosegue l’iter per la realizzazione della nuova piscina comunale tanto attesa dalla comunità locale. Due opere importanti che si inseriscono in una visione complessiva di sviluppo della cittadella sportiva di Ittiri, insieme ai campi da calcio, al complesso tennistico e agli altri impianti presenti nella zona di Martineddu.

L’obiettivo è costruire un polo sportivo sempre più moderno, funzionale e accessibile, capace di offrire nuovi servizi agli sportivi, alle famiglie e all’intera comunità, rafforzando il ruolo di Ittiri come punto di riferimento per lo sport nel territorio. Le nuove società e associazioni che operano nel territorio avranno a disposizione strutture e impianti più efficienti con la possibilità di ospitare eventi di livello, in grado di valorizzare gli atleti e la stessa immagine del paese. Tra gli obiettivi anche quello di accrescere il numero delle iscrizioni dei giovani e trasmettere un messaggio inclusivo dello sport.

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