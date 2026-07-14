Un coltello a serramanico nella tasca dello sportello dell’auto, all’imbarco dello scalo marittimo turritano. L’uomo, un turista tedesco in viaggio con la propria famiglia, è stato denunciato dagli agenti del Posto fisso di Polizia.

È successo ieri sera, lunedì 13 luglio intorno alle 20, quando il turista in compagnia della moglie e della figlia si preparava per imbarco sul traghetto di linea che collega lo scalo turritano con il porto di Genova. Alla vista degli addetti alla security hanno cominciato a mostrare segni di nervosismo, quindi l’ispezione più approfondita tra i sedili e il vano macchina. Quindi la richiesta di intervento degli agenti di polizia che hanno rinvenuto un coltello a serramanico nascosto nella tasca dello sportello. Nei giorni scorsi un turista italiano era stato fermato sempre al momento dell’imbarco e denunciato a piede libero dagli agenti di polizia perché trovato in possesso di uno sfollagente telescopico nascosto sotto il sedile della propria vettura. In porto erano stati intercettati anche due turisti austriaci che, durante i normali controlli, erano risultati in possesso di spray al peperoncino.

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