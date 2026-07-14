Il Gruppo Scout Agesci Porto Torres 1 si prepara a partire per una nuova stagione di campi estivi, momento centrale dell’anno scout, atteso da bambini e ragazzi come esperienza di crescita, avventura e condivisione.

Saranno settimane immerse nella natura, lontane dai ritmi quotidiani, in cui ogni giornata diventa occasione per costruire relazioni autentiche, vivere la comunità e mettersi alla prova. Quest’anno saranno coinvolti 5 castorini, 20 lupetti, 22 esploratori e guide e 6 rover, accompagnati da dieci capi e sostenuti dal supporto prezioso di alcuni adulti e delle famiglie. Un’intera comunità in movimento, dove ciascuno – dai più piccoli ai più grandi – contribuisce a rendere l’esperienza significativa e condivisa. Dal 28 giugno al 5 luglio, nella foresta demaniale di Monte Lerno, si sono svolte le Vacanze di Branco.

Il Branco dei lupetti ha vissuto il campo all’interno di una oasi naturale, ambiente ideale per il gioco, la scoperta e la fantasia.Gli ultimi due giorni, i Castorini hanno raggiunto i lupetti per vivere la loro “nuotata estiva”. Immersi in un contesto ricco di bellezza, i più piccoli hanno potuto avvicinarsi alla natura in modo semplice e autentico, imparando a rispettarla e a osservarla con curiosità.

Per il Reparto, l’estate sarà segnata da un importante gemellaggio con il reparto Agesci Cagliari 4. Dal 25 luglio al 4 agosto, nella base Scout Masci a Fertilia, gli esploratori e le guide nautiche dei due reparti vivranno il Campo Estivo. Un’esperienza che permetterà a esploratori e guide di incontrare nuovi coetanei, confrontarsi con realtà diverse e vivere pienamente il senso di appartenenza a un movimento più grande.

L'iniziativa è finanziata dalla Fondazione di Sardegna.

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