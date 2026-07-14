Tutti assolti per il crollo della rotonda di Platamona avvenuto nel luglio 2015. Oggi in tribunale a Sassari la giudice Monia Adami ha disposto la sentenza per i 5 imputati, dirigenti dei Comuni di Sassari, accusati di crollo e lesioni colpose, imperizia, negligenza e imprudenza.

Maurizio Loriga, Mario Cappai e Marco Delrio, dipendenti del Comune della Romangia e difesi dall'avvocato Gabriele Satta, sono stati assolti per non aver commesso il reato. Marge Cannas e Claudio Castagna invece, assistiti dal legale Nicola Satta e al tempo dirigenti dei settori Mobilità e Infrastrutture e dei Lavori Pubblici di Palazzo Ducale a Sassari, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato.

Il pm Giovanni Dore aveva sollecitato, al termine della requisitoria, le stesse conclusioni. Undici anni fa avvenne il cedimento di una parte del muro della struttura che causò il ferimento, anche grave, di alcune persone che si trovavano vicino alla struttura.

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