Lo scorso giugno avrebbe colpito a Sassari un 36enne fuori dal Bar 188 a Predda Niedda. L'aggressione del 38enne proveniente dall'hinterland, e che sarebbe avvenuta dopo un alterco, aveva causato il ricovero della vittima nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata e lo stato di coma farmacologico.

Condizione da cui è uscito venendo dimesso nelle scorse settimane. Intanto sono iniziate le indagini della squadra mobile, diretta da Michele Mecca, e coordinate dalla sostituta procuratrice Camilla Battaglini, che hanno portato all'individuazione del 38enne.

Ieri si è tenuto in tribunale l'interrogatorio preventivo per l'uomo, accusato di lesioni e difeso dall'avvocato Paolo Spano. Il gip Sergio De Luca ha disposto gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. Ad assistere la parte civile è l'avvocato Marco Palmieri.

© Riproduzione riservata