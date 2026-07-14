Il Comune di Sassari ha pubblicato il bando per partecipare ai “premi della nostalgia”. Si tratta di uno dei “prologhi” più suggestivi della Faradda del 14 agosto e vede come ogni anno la consegna dei Candelieri d’oro, d’argento e di bronzo. All’interno di una cerimonia, in programma il 12 agosto in piazza del Comune, dove il passato assume un ruolo di primo piano.

Il Candeliere d’oro sarà assegnato al sassarese che da più lungo tempo risiede all’estero e che si trova in città per assistere alla Discesa dei Candelieri. Quello d’argento sarà invece dato al sassarese che da più tempo vive nella penisola, e torna a Sassari per la Faradda. Il Candeliere di bronzo verrà attribuito a chi non è nato nel capoluogo turritano ma vi risiede senza soluzione di continuità da più lungo tempo e comunque da almeno 50 anni. Tutta la modulistica per la partecipazione ai premi è scaricabile dal sito del Comune. Si rinnoverà anche la tradizione del Premio Città di Sassari, il Candeliere d’oro speciale, destinato a istituzioni, sassaresi e sardi che abbiano dato lustro a Sassari e alla Sardegna.

Torna infine l’altro appuntamento della Discesa dei Piccoli Candelieri, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Intergremio Città di Sassari, riservata a bambini e ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2012. Sono in corso le iscrizioni per l’evento che avrà luogo il 5 agosto con partenza da piazza Sant’Antonio. Le domande per la partecipazione potranno essere ritirate e riconsegnate nella sede dell’Intergremio, in via Infermeria San Pietro 18, angolo con vicolo Sant’Elena, il lunedì e il venerdì dalle 19 alle 20, fino al 27 luglio.

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