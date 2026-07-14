Il rogo
14 luglio 2026 alle 07:52
Sassari, auto distrutta dalle fiamme: intervengono i vigili del fuocoL’allarme in via Paganini, in fase di accertamento le cause dell’accaduto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Intervento a Sassari dei vigili del fuoco stanotte per l'incendio di un’autovettura.
Gli operatori sono arrivati alle 3 circa in via Paganini, estinguendo le fiamme che purtroppo avevano già avvolto gran parte della vettura.
Sul posto oltre alla squadra dei vigili del fuoco anche una pattuglia della polizia di Stato. In fase di accertamento le cause del rogo.
© Riproduzione riservata