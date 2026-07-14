Appuntamento questa sera alle ore 20.30 nella Basilica di San Gavino a Porto Torres, dove saliranno sul palco l'Alma Trio-Palma Di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto, Ciro Galeone alla chitarra- nell'ambito della II° Rassegna Concertistica "Musica d'Estate", diretta dal maestro Antonio Puglia con ingresso libero.

Il programma spazierà tra suggestioni spagnole e mediterranee, con pagine ispirate alla tradizione chitarristica iberica e a ritmi di danza popolare, per poi virare verso le atmosfere calde dello swing e della grande canzone americana. Non mancherà un omaggio alla canzone italiana d'autore, tra i classici che hanno fatto la storia del Novecento musicale nostrano, in un percorso che intreccia con eleganza colore, melodia e virtuosismo strumentale.

La splendida basilica romanica riapre le porte alla musica d'autore con artisti di fama nazionale. L'evento organizzato da Adc orchestra della Sardegna è patrocinato dal Comune di Porto Torres e dalla Regione Sardegna.

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