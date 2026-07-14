Insegue un uomo armato di picozza minacciandolo di morte e viene denunciato. L'intervento della polizia di Stato è avvenuto nei giorni scorsi a Sassari, tra via Pietro Micca e via Flumenargia, in seguito a una segnalazione al 112.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della questura, il presunto autore, 48enne, dopo dissapori dovuti a precedenti questioni lavorative, avrebbe seguito la persona offesa impugnando una picozza e portando con sè una busta contenente un martello, pronunciando nei suoi confronti gravi minacce di morte. La vittima, nel frattempo, ha documentato parte dell'accaduto mediante riprese effettuate con il proprio tablet, dando così dimostrazione in parte dei fatti denunciati.

I poliziotti delle Volanti hanno individuato il presunto aggressore vicino alla persona offesa, mettendo subito la situazione in sicurezza. Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso della picozza e del martello utilizzati per le condotte intimidatorie, entrambi sottoposti a sequestro.

L'uomo, condotto in questura, è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate e porto di armi atte a offendere.

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