I Progressisti intervengono sull’avvicendamento in giunta comunale a Sassari. Dopo le dimissioni di Lalla Careddu dall’esecutivo, è subentrata al suo posto, nella giornata di oggi, l’avvocata penalista Tania Decortes, a cui il sindaco, Giuseppe Mascia, ha assegnato le deleghe delle Politiche sociali, coesione sociale e Pari opportunità. Uscita e ingresso che hanno destato qualche polemica in città tanto che, in un comunicato del partito, si comunica al primo cittadino “la solidarietà per gli attacchi strumentali ricevuti in questi giorni sui social”. Quanto a Careddu, la si ringrazia e si afferma: “In relazione alle sue dimissioni accogliamo questa decisione con il dovuto rispetto, augurandole tutto ciò che si merita”. Sul rapporto con Mascia non sembrerebbe ci sia nulla di incrinato. “I Progressisti- si puntualizza- non hanno mai fatto mancare al Sindaco sincerità, lealtà, senso di responsabilità e piena trasparenza a cui il Sindaco ha sempre corrisposto, condividendo con noi tutte le scelte, comprese le più delicate”. I Progressisti riferiscono poi di essere pronti a un rilancio della propria formazione in città, alla luce delle nuove gerarchie a livello locale, annunciando che, a breve, apriranno una sede politica. “Il Partito Progressista- continua la nota- continuerà a lavorare in città, offrendo il proprio contributo al lavoro dell’Amministrazione Mascia, con rigore, serietà e responsabilità anche in vista delle prossime elezioni politiche in virtù delle quali andrà a costruirsi un nuovo e più articolato rapporto col Pd”.

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