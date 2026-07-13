Il Comune di Porto Torres è beneficiario di un importante finanziamento regionale per contrastare il dissesto idrogeologico lungo la costa. A seguito dello scorrimento della graduatoria delle richieste presentate dai singoli enti in Sardegna, l'amministrazione comunale, per l'istanza inoltrata nel 2025, ha ottenuto fondi pari a 379mila euro per la progettazione, relativa alla messa in sicurezza delle falesie nel tratto di costa ad est dello Scoglio Ricco e nella chiesetta di Balai Lontano. La giunta regionale ha approvato la ripartizione delle risorse del Programma regionale pliriennale destinando le risorse a 27 comuni coerenti con il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (Pai). La richiesta di fondi da parte del Comune turritano è di tre milioni di euro, somme necessarie per far fronte alle criticità presenti nei vari tratti della costa dove sono in corso gli interventi per fronteggiare il fenomeno della erosione costiera. Il fabbisogno complessivo è di circa 9milioni e 300mila euro, necessari per rimettere in sicurezza la costa dalla spiaggi di Balai, lo Scoglio Ricco, fino alla Torre di Abbacurrente e la spiaggia omonima, quattro aree di intervento per ridurre le criticità e limitare la portata delle onde marine, con un sistema basato sulla rete metallica, un rinforzo tropicale che permette di rendere la spiaggia di Balai più sicura.

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