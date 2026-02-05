Il Comune della Ittiri ha avviato gli interventi per il completamento del nuovo tratto stradale di via Antonio Segni, una delle arterie più importante della paese. L'operazione, attesa da tempo, mira a trasformare un'area precedentemente caratterizzata da un accesso sterrato in una viabilità ordinaria, garantendo una corretta regolarizzazione urbanistica e un accesso sicuro alle zone residenziali.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 80 metri lineari di nuova sede stradale, con una larghezza complessiva di 8,60 metri, che comprende 7 metri di carreggiata per il transito veicolare, circa 1,60 di marciapiedi per la mobilità pedonale protetta. Oltre al rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, i lavori includono lo sbancamento e la sistemazione del fondo stradale. La creazione di una nuova rete fognaria per la raccolta separata di acque bianche e nere. L'installazione di cavidotti per le future predisposizioni elettriche.

L'investimento totale ammonta a 100 milioni di euro finanziato interamente tramite l'avanzo di amministrazione. Di questi, 71.494,28 euro sono destinati ai lavori a base d’asta, mentre la restante parte copre oneri di sicurezza, spese tecniche e acquisizione delle aree. L'Amministrazione Comunale prosegue l'impegno nel potenziamento delle infrastrutture locali per elevare gli standard di sicurezza e vivibilità.

