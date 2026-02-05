Ittiri, via al completamento di via SegniIl tratto stradale è una delle arterie più importanti del paese. L’operazione è attesa da tempo
Il Comune della Ittiri ha avviato gli interventi per il completamento del nuovo tratto stradale di via Antonio Segni, una delle arterie più importante della paese. L'operazione, attesa da tempo, mira a trasformare un'area precedentemente caratterizzata da un accesso sterrato in una viabilità ordinaria, garantendo una corretta regolarizzazione urbanistica e un accesso sicuro alle zone residenziali.
Il progetto prevede la realizzazione di circa 80 metri lineari di nuova sede stradale, con una larghezza complessiva di 8,60 metri, che comprende 7 metri di carreggiata per il transito veicolare, circa 1,60 di marciapiedi per la mobilità pedonale protetta. Oltre al rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, i lavori includono lo sbancamento e la sistemazione del fondo stradale. La creazione di una nuova rete fognaria per la raccolta separata di acque bianche e nere. L'installazione di cavidotti per le future predisposizioni elettriche.
L'investimento totale ammonta a 100 milioni di euro finanziato interamente tramite l'avanzo di amministrazione. Di questi, 71.494,28 euro sono destinati ai lavori a base d’asta, mentre la restante parte copre oneri di sicurezza, spese tecniche e acquisizione delle aree. L'Amministrazione Comunale prosegue l'impegno nel potenziamento delle infrastrutture locali per elevare gli standard di sicurezza e vivibilità.