Furto con spaccata nella notte in sei esercizi commerciali della città di Porto Torres.

Nel mirino il negozio di fiori di viale Delle Vigne, Fiorajo, dove con una manovra violenta i malviventi sono riusciti a sfondare la vetrata e ad aprire la cassa con all'interno pochi spiccioli. Stessa azione poco più avanti nel bar Artemisia. I ladri - almeno due le persone che si sarebbero accanite nell'azione - hanno tentato di forzare l'ingresso nell'attività dell'agenzia funebre Funerarte, di via Sassari, trovando resistenza nella porta blindata. Non soddisfatti hanno colpito anche la cartolibreria sempre in via Sassari, il ristorante Spagò e il negozio di abbigliamento Arizona di via Mare, davanti al porto commerciale, dove la vetrata è stata ridotta in frantumi col tentativo di impossessarsi dell'incasso. Furti mirati compiuti con destrezza, probabilmente attraverso l'uso di un martello.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Porto Torres, particolarmente impegnati dalle prime luci dell'alba ad effettuare i rilievi. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere che potrebbero rappresentare un valido aiuto per la individuazione dei responsabili.

C'è tanta rabbia tra i commercianti vittime dei furti e dei danneggiamenti: chiedono maggiori controlli e presidi specie nella notte, quando qualcuno approfitta della oscurità per compiere atti di vandalismo.

© Riproduzione riservata