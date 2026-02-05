Una rapina «a mano armata» in via Asfodelo: è quanto successo ieri sera al negozio Coop di Alghero e che «rappresenta un segnale gravissimo che non può essere sottovalutato». Le parole sono quelle del consigliere comunale Michele Pais, intervenuto sul tema dopo l’ennesimo episodio di criminalità che riporta al centro il tema della sicurezza in città.

«Non siamo più di fronte a fatti isolati – prosegue Pais – ma a una vera e propria escalation: rapine, incendi dolosi di autovetture e persino l’esplosione di bombe carta. Un quadro inquietante che restituisce l’immagine di una città sempre più vulnerabile e di un clima di insicurezza che cittadini e operatori economici non possono continuare a subire».

Per il consigliere, la sicurezza deve diventare «il primo punto dell’agenda politica dell’amministrazione comunale», con un’azione immediata e coordinata insieme alle forze dell’ordine. «Serve un piano di sicurezza urbana strutturato – sottolinea – che valorizzi pienamente il Corpo di Polizia Locale, il cui ruolo può e deve andare ben oltre il solo controllo della viabilità con strumenti e dotazioni che oggi non hanno».

Pais richiama anche una proposta già avanzata formalmente in Consiglio comunale: «Ho presentato un apposito ordine del giorno per l’attivazione del programma “1000 occhi sulla città”, uno strumento che consentirebbe di mettere a sistema anche l’attività svolta dagli istituti di vigilanza privata, in un’ottica di collaborazione reciproca e di presidio diffuso del territorio. Un ordine del giorno che, inspiegabilmente, non ha avuto alcun riscontro, ma che oggi deve essere riproposto come primo punto del prossimo Consiglio comunale».

Accanto a questo, restano irrinunciabili gli interventi strutturali: «Non è più procrastinabile l’implementazione capillare delle telecamere di videosorveglianza, fondamentali sia in chiave preventiva sia per l’individuazione dei responsabili dei reati. Così come è urgente intervenire sull’illuminazione pubblica: in questo periodo la città è estremamente carente, con intere zone completamente al buio da mesi, una condizione che aumenta insicurezza e pericolosità e favorisce l’azione dei malintenzionati». «I cittadini hanno diritto a vivere e lavorare in una città sicura – conclude Pais –. Servono scelte chiare, atti concreti e immediati. La sicurezza non può più essere rinviata né trattata come tema secondario».

(Unioneonline)

