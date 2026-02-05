Il vicesindaco del Comune di Porto Torres, Alessandro Carta è uno dei 31 amministratori comunali selezionati a livello nazionale per partecipare al Programma formativo EAP – European Awareness Programme, promosso dall’AICCRE in collaborazione con l’ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, con l’obiettivo di garantire ad amministratori locali una formazione pratica sui temi della leadership democratica e partecipazione civica, governance multilivello e relazioni europee, innovazione, sostenibilità e resilienza, finanza pubblica e gestione strategica, comunicazione istituzionale e accountability.

Dal 29 al 31 gennaio, il vicesindaco ha preso parte a Roma al primo dei tre stage previsti, pensato per fornire competenze avanzate utili ad affrontare le sfide dell’amministrazione locale, alla luce dei nuovi assetti istituzionali europei e delle priorità della nuova programmazione comunitaria.

L’ammissione al Programma rappresenta una preziosa opportunità per il Comune di Porto Torres, in quanto il percorso fornisce strumenti pratici per migliorare la gestione interna, rafforzare la leadership personale e organizzativa e supportare l’Amministrazione nella realizzazione di progetti orientati allo sviluppo sostenibile, all’inclusione sociale e all’innovazione.

Come ha spiegato Carta: «L’obiettivo è approfondire le tematiche legate allo sviluppo di politiche locali più efficaci. Partecipare a questo percorso rappresenta un’importante occasione di arricchimento personale e professionale fondata sul confronto, sulla competenza e sullo spirito di collaborazione fra docenti e tutti gli altri amministratori coinvolti di età differenti. Significa, inoltre, investire sulla specializzazione e sulla capacità di attrarre nuove risorse e opportunità europee. Il corso fornisce nozioni e metodologie di lavoro amministrativo che auspico di poter mettere a disposizione dell’intera comunità turritana».

Il programma EAP, infatti, supporta i Comuni nel rafforzare la qualità delle politiche locali e nel trasformare idee e visioni in progetti concreti e finanziabili, anche attraverso l’attivazione di partenariati internazionali. I prossimi due stage si terranno a marzo sul Lago di Garda e a maggio a Bologna.

