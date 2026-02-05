Sassari, rogo nel centro storico: due auto e un motorino in fiamme, indagano i carabinieriL’allarme nelle prime ore della mattina in via Seminario Vecchio
Allarme per un rogo questa mattina a Sassari in via Seminario Vecchio, nel centro storico.
Intorno alle 5 un’auto ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Coinvolti un’altra autovettura e un motorino, già avvolti dalle fiamme quando sono arrivati i vigili del fuoco.
La squadra dei pompieri ha provveduto a spegnere il rogo e a limitare i danni, impedendo al fuoco di propagarsi alle altre auto parcheggiate vicino, non senza difficoltà a causa delle strette strade del centro storico.
Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. I militari ora indagano su quanto avvenuto.