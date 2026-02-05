Allarme per un rogo questa mattina a Sassari in via Seminario Vecchio, nel centro storico.

Intorno alle 5 un’auto ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Coinvolti un’altra autovettura e un motorino, già avvolti dalle fiamme quando sono arrivati i vigili del fuoco.

La squadra dei pompieri ha provveduto a spegnere il rogo e a limitare i danni, impedendo al fuoco di propagarsi alle altre auto parcheggiate vicino, non senza difficoltà a causa delle strette strade del centro storico.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. I militari ora indagano su quanto avvenuto.

