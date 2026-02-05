Lezioni sulle piante mediterranee sarde e sulle loro proprietà officinali per riscoprire la flora dell'Isola. L'iniziativa dal titolo "Il risveglio della natura sarda", organizzato dall'associazione Cretas di Gianna Melas, prenderà il via l'11 febbraio presso le ore 16 a Cargeghe uno dei Comdell'Unione dei Comuni del Coros che ospiteranno l'evento. Le biblioteche del Sbcf-Sistema bibliotecario Coros Figulinas- propongono un viaggio nel mondo delle piante mediterranee sarde, per conoscere le loro proprietà officinali e i segreti per preparare tisane ad uso erboristico, infusi e creme naturali, rivolto agli adulti. Il progetto, realizzato grazie al Fondo promozione Lettura del Ministero della Cultura, prevede lezioni teoriche, degustazioni e laboratori pratici per tutti gli appassionati di erboristeria e natura. I laboratori successivi si svolgeranno a Uri il 18 febbraio alle ore 16, a Usini il 20 alla stessa ora, a Tissi il 25 febbraio alle 16, a Ploaghe il 27 e, nel mese di marzo, proseguiranno nei paesi di Ittiri, Putifigari, Codrongianos, Florinas, Muros e Ossi. Per partecipare alle inizative ri chiede la prenotazione.

© Riproduzione riservata