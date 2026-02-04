Si è aperto oggi in tribunale a Sassari il dibattimento per le 22 morti di Casa Serena avvenute tra febbraio e aprile 2020, durante l’emergenza Covid.

Sono stati ammessi tutti i testimoni dal collegio presieduto da Giancosimo Mura, a latere Sara Pelicci e Stefania Mosca-Angelucci. Le parti civili hanno chiamato in causa il Comune come responsabile civile che si è costituito con l’assicurazione e l’avvocato Nicola Satta.

Nella prossima udienza, in programma per il 27 maggio, verranno sentiti i tre consulenti di parte, i dottori Salvatore Lorenzoni, Francesco Serra e Angela Seddaiu.

Nel processo sono imputati, con l’accusa di omicidio colposo plurimo ed epidemia colposa, Francesca Chessa, presidente della Coopas che al tempo gestiva la struttura di via Pasubio, di proprietà comunale, e Marco Sannino, responsabile dei servizi di prevenzione e protezione per la cooperativa. A difendere i due gli avvocati Liliana Pintus, Luigi Esposito e Marco Manca. La pubblica accusa è rappresentata dal pm Paolo Piras.

© Riproduzione riservata