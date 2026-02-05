Un’altra rapina ai danni di un supermercato, a distanza di appena sei giorni dall’ultimo colpo messo a segno al Conad City. Questa volta nel mirino di un rapinatore solitario è finito il punto vendita Coop di via Asfodelo, nel quartiere della Pivarada. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri mercoledì 4 febbraio, poco dopo le 20, all’orario di chiusura. L’uomo, entrato in azione da solo e con il volto coperto dalla celebre maschera di Dalì, resa popolare dalla serie tv La Casa di Carta, si è diretto senza esitazioni verso le casse.

Pistola in mano (non è ancora chiaro se l’arma fosse vera o una replica) ha minacciato il personale facendosi consegnare l’incasso. La scena si è consumata in pochi istanti, davanti ai pochi clienti che si trovavano ancora all’interno del supermercato per gli ultimi acquisti. Dopo aver arraffato qualche migliaio di euro, il rapinatore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le modalità sono pressoché identiche a quelle della rapina avvenuta il 29 gennaio scorso alla Conad City di via Berlinguer: stesso orario, stessa dinamica e lo stesso inquietante travestimento ispirato al volto dell’artista Salvador Dalí.

Un elemento che rafforza l’ipotesi che ad agire sia stata la stessa persona. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze di dipendenti e clienti. In città cresce la preoccupazione per una sequenza di colpi ravvicinati che riaccende l’allarme sicurezza.

