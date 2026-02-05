Cresce il numero degli infortuni scolastici, con mille denunce in Sardegna nel 2025 (fonte Inail), mentre sono una ventina gli infortuni denunciati nel tragitto casa-scuola. Dati illustrati oggi a Porta Terra nell’ambito dell’iniziativa “Passi Sicuri - Sicurezza e arte per le strade scolastiche”, progetto che unisce educazione civica, sicurezza stradale e creatività urbana, promosso dall’Associazione culturale Itinerandia in collaborazione con il Comune di Alghero, Inail Sardegna e Automobile Club Sassari. L’iniziativa affronta in modo strutturato il tema della sicurezza dei percorsi casa-scuola, mettendo il sistema scolastico al centro dell’azione pubblica. Le scuole diventano presìdi di cittadinanza attiva, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie in percorsi di educazione alla sicurezza stradale, alla convivenza civile e al rispetto dello spazio urbano. Non a caso all’incontro di oggi erano presenti anche i dirigenti scolastici degli istituti cittadini. Elemento qualificante del progetto è l’utilizzo dell’arte pubblica come strumento educativo e comunicativo.

Attraverso laboratori didattici e momenti di co-progettazione, gli studenti contribuiranno alla realizzazione grafica degli attraversamenti pedonali in prossimità dei plessi scolastici, trasformandoli in segni urbani ad alta visibilità, capaci di aumentare la sicurezza e richiamare attenzione e responsabilità collettiva. Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha sottolineato come l’obiettivo sia «trasformare il percorso casa-scuola in uno spazio più ospitale e sicuro, unendo sicurezza, creatività e partecipazione per migliorare la qualità urbana». Per l’assessore alla Mobilità Roberto Corbia, ”Passi Sicuri” rappresenta «un tassello importante delle politiche sulla sicurezza stradale, che unisce educazione nelle scuole e interventi concreti per migliorare l’accesso ai plessi scolastici». L’assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna ha evidenziato il valore del progetto «nel mettere insieme educazione alla sicurezza e linguaggi artistici, strumenti efficaci per veicolare messaggi importanti soprattutto ai più giovani».

Dal fronte Inail, il direttore regionale Alfredo Nicifero ha ricordato che «gli infortuni in itinere in Sardegna rappresentano circa il 18% del totale, con un incremento dell’8%: dati che impongono azioni concrete di prevenzione e diffusione della cultura della sicurezza». La responsabile della prevenzione Inail Sara Ruggiu ha rimarcato l’importanza di «interventi che parlino alle comunità e ai più giovani, rendendoli parte attiva del cambiamento». Infine il presidente dell’Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio secondo cui «la sicurezza dei pedoni, in particolare nei percorsi casa-scuola, è una priorità assoluta e passa anche dalla formazione dei giovani a una mobilità più responsabile». Il progetto, coordinato dall’Associazione Itinerandia con il coinvolgimento di artisti, pedagogisti e dirigenti scolastici, coinvolgerà circa 350 studenti e produrrà un modello replicabile in altri contesti urbani della Sardegna.

