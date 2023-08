Partono oggi, a Ittiri, i festeggiamenti in onore di Nostra Signora de su Saludu. Alle 21, in piazza Odeon, andrà in scena lo spettacolo "Zero & Oltre" di Kiko Solinas.

Domani alle 17 saranno celebrati i vespri e la Santa Messa che saranno seguiti dalla processione in macchina con il simulacro della Madonna che sarà portato fino al piazzale Deriu dove ci sarà la benedizione delle auto. Subito dopo è previsto il corteo per le vie del paese. Alle 21, in piazza Odeon, spazio allo spettacolo della scuola di ballo "Dance Explosion Sardegna" di Davide e Alessia.

Domenica 27 settembre, alle 18, sarà officiata la funzione liturgica che culminerà con la processione per le vie del paese.

