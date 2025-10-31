Gioia ed entusiasmo per Pietro Luigi Cadoni, lo “zio” del paese di Ittiri che ha raggiunto il traguardo dei 101 anni. Nato il 31 ottobre del 1924, nel periodo che divide le due grandi guerre mondiali, il centenario ha festeggiato il suo compleanno in compagnia della famiglia e di tanti amici che con lui hanno condiviso una fase importante della sua lunga vita.

Un momento di felicità in cui non è mancato l’omaggio dell’amministrazione comunale e gli auguri di tutta la comunità per mano del sindaco Antonio Sau, il quale ha voluto consegnare una pergamena di auguri a zio Pietro.

Accompagnato e coccolato dal calore dei suoi cari, ha accolto con sorpresa i diversi messaggi di buon compleanno, giunti dai tanti compaesani di Ittiri, dove ha trascorso la sua vita, superando le difficoltà e ostacoli che si sono presentati nel corso della sua lunga esistenza, seppure non sono mancati i momenti di serenità accanto ai parenti.

