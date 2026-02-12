Il Comune di Ittiri ha consegnato i lavori di recupero e ammodernamento del Parco delle Rimembranze, un intervento che consentirà di rendere l’area più inclusiva attraverso percorsi accessibili verso l’area giochi.

Lo spazio sarà allestito con una nuova area fitness e giardino sensoriale per attività di sport e benessere. Inoltre è prevista la realizzazione di un orto didattico. Un parco inclusivo che, oltre alla messa a dimora di alberi e varie essenze arboree, prevede il rifacimento degli impianti di illuminazione e l'installazione degli arredi urbani con percorsi vita, relax e giochi per favorire la socialità e l'integrazione. Per garantire la sicurezza del cantiere, nei prossimi quattro mesi l'accesso ad alcune zone del parco potrà essere interdetto. Il parco delle Rimembranze, lungo il corso Vittorio Emanuele, ospita al suo interno l’anfiteatro comunale dei giardini pubblici dove si svolgono numerose manifestazioni. Il progetto è frutto del lavoro sinergico tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sau e gli uffici, una soluzione progettuale presentata risultata vincente nell’ambito del bando “Rigenerazione Urbana”.

