Porto Torres, raffiche a più di 100 km orari: si rompono gli ormeggi della nave AtharaL’intervento della Guardia costiera, rimorchiatori al lavoro per scortare il traghetto lontano dal porto
Il forte vento di maestrale, con raffiche oltre i 100 chilometri orari, ha provocato la rottura degli ormeggi della nave Athara, della compagnia Tirrenia, rimasta ormeggiata nella banchina dello scalo marittimo di Porto Torres, dalla giornata di ieri, mercoledì 11 febbraio.
In corso l’intervento dei piloti impegnati nell’operazione coordinata dalla Capitaneria di porto Porto Torres con i mezzi della Guardia costiera e due rimorchiatori che stanno scortando il traghetto lontano dal porto. La nave resterà in rada in attesa che migliorino le condizioni meteo marine.
In porto anche il supporto della polizia marittima turritana.
Il forte vento ha rotto i cavi che tenevano la nave ancorata alla banchina di Ponente.
Oggi il porto è quasi deserto a causa della cancellazione delle corse delle Cruise della compagnia Grimaldi. Mentre la Moby Tommy è stata dirottata nel porto di Olbia.