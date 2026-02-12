“La Festha di la Gòbbura” alla Biblioteca Comunale di SassariLetture sulle composizioni poetiche del carnevale e musica con Beppe Dettori
Nel cammino di valorizzazione di Sassari, della lingua sassarese e delle tradizioni cittadine c'è spazio anche per il Carnevale. Il Martedì Grasso si festeggerà alle 16.30 nella Sala conferenze della Biblioteca comunale di Piazza Tola con “La Festha di la Gòbbura”, un evento dedicato alla valorizzazione e al rilancio di una delle forme espressive più autentiche e amate della tradizione locale.
L’appuntamento vedrà protagonisti gli allievi del Laboratorio di sassarese dell’Istituto Camillo Bellieni (Is.Be). Sotto la guida del docente Mario Lucio Marras, i corsisti si cimenteranno nella lettura di una selezione di gobbule, le tipiche composizioni poetiche spesso caratterizzate da ironia e spirito popolare.
A impreziosire l'atmosfera ci sarà il contributo musicale di Beppe Dettori, che accompagnerà le letture con la sua chitarra. Ad accogliere i partecipanti sarà l’assessora Nicoletta Puggioni con la dirigente Marge Cannas.