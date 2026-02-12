Via libera al Piano operativo degli interventi proposti dal Cug- Comitato unico di garanzia che opera per conto dell'Unione dei Comuni del Coros, nell’ambito delle azioni previste dalla gestione associata per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di ogni genere.

L'Ente ha istituito il Cug in forma associata su delega di tutti i comuni aderenti all’Unione con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci. Con uno stanziamento integrativo si dà gambe ad una progettualità integrata e condivisa, sulle orme del lavoro svolto lo scorso anno, cercando di potenziare le progettualità rivolte alle scuole e alle politiche di genere.

Tra i progetti previsti l’iniziativa annuale della Corsa in rosa; l’organizzazione della 5^ edizione del progetto “Diversamente pari”, progetto di sensibilizzazione alla parità di genere per le scuole (2026/2027). In programma la giornata di docenza formativa, per complessive 4 ore di lezione attraverso il conferimento di un incarico di docenza specialistica con la partecipazione della consigliera di fiducia dell’Unione dei Comuni del Coros, l’organizzazione del corso di formazione in materia di Benessere organizzativo: “Strategie e strumenti per adattarsi al cambiamento digitale”, promozione e organizzazione eventi in biblioteca denominato “Il cug in biblioteca” nell’ambito della gestione associata dei servizi bibliotecari assunta con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Coros n. 50 del 11 dicembre 2024.

Inoltre il Comitato Unico di Garanzia è favorevole ad accogliere alcune delle proposte presentate dalla coordinatrice del sistema bibliotecario quali: Reading musicale: “L’eredita delle donne di casa Lussu” in cui viene narrata la storia di due donne e l’incontro delle loro eredità culturali, diverse ma ugualmente importanti, l’una storica, politica, intellettuale, l’altra di cultura materiale della tessitura e della terra, per affermare ancora una volta che la storia è anche delle donne; “Oggi sono io” , documentario narrativo con protagoniste donne vittime di violenza che raccontano il loro calvario ma anche la loro rinascita, realizzato dall’Associazione Medea.

