A Ittiri è tempo di bilanci per Prendas, manifestazione culturale ed enogastronomica che si è svolta sabato e domenica scorsa nella più importante cittadina del Coros. E i bilanci non possono essere che positivi.

Prendas infatti è stato un grande successo: di pubblico e dei prodotti esposti. E non era facile, tutt'altro, dopo 2 anni di stop per pandemia. Una delle formule vincenti di questa 17esima edizione è stata certamente l'esposizione dei prodotti e delle peculiarità ittiresi (e non solo) all'interno delle singole abitazioni, anziché nei soliti stand Il resto lo hanno fatto il dinamismo degli organizzatori, la bontà e la bellezza dei prodotti presentati.

Alla due giorni hanno partecipato migliaia di visitatori, tra i quali tanti turisti. Una boccata d'ossigeno anche per i commercianti e l'economia di Ittiri, in un momento come l'autunno storicamente non favorevole.Ovviamente soddisfatta Giovanna Casiddu, la presidente dell'associazione Prendas, anima dell'iniziativa.«Organizzare e pianificare una manifestazione come questa non è stato semplice - spiega - ma siamo riusciti a superare tutte le difficoltà. Anche quest'anno abbiamo riscontrato un ampio successo di pubblico che ha apprezzato le varie esposizioni dei nostri soci, le mostre distribuite in tutto il percorso e le animazioni itineranti durante le due giornate. Abbiamo sentito la responsabilità di dare un segnale di ripresa dopo lo stop forzato della pandemia, cercando di realizzare al meglio un appuntamento importante. Un grazie di cuore - continua - all'Amministrazione comunale, che ci ha supportato, e alle associazioni, decisive per rendere questa edizione speciale e importante».

I "Piricchittus", dolce tipico di Ittiri esposto a Prendas (L'Unione Sarda - Tellini)

Il sindaco Antonio Sau conferma la riuscita dell'evento, con uno sguardo già alla prossima edizione. «Grande successo di pubblico per la vetrina principale delle nostre produzioni - precisa il primo cittadino -. Di notevole interesse anche le manifestazioni collaterali. È stata una delle migliori edizioni di Prendas, un evento che potrà avere nell'immediato futuro anche una valenza internazionale. A questo lavorerà l'Amministrazione, naturalmente con la collaborazione di tutte le associazioni e soprattutto di Prendas, motore di questo tipo di eventi».



© Riproduzione riservata