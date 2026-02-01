Il Comune di Ittiri ha ufficialmente aggiudicato i lavori per il recupero e l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport.

Un’accelerazione decisiva per risolvere un problema storico. Grazie ai fondi Fosmit e al progetto "CorosVivo", il Palazzetto dello Sport sarà oggetto di un intervento radicale e definitivo. L’intervento prevede la nuova copertura per eliminare le infiltrazioni grazie al rifacimento totale con pannelli coibentati.

Inoltre è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico per abbattere consumi ed emissioni, una trasformazione della struttura datata in un modello di modernità.

L’amministrazione comunale punta a restituire ad atleti e cittadini una struttura sicura, asciutta e all'avanguardia. Il contratto sarà firmato a breve per permettere l'avvio immediato dei lavori. In passato il Palasport ha creato disagi in occasione di allenamenti delle società sportive, a causa delle infiltrazioni presenti nella copertura, situazione di criticità che impediva anche lo svolgersi di alcune gare agonistiche.

