Il Comune di Stintino chiude la strada panoramica e via Sassari per l’apertura dei cantieri sui lavori urgenti di ripristino del manto stradale.

L'interdizione al traffico è prevista dal 4 febbraio al 5 aprile, periodo necessario per la messa in sicurezza delle due importanti arterie. I lavori di riqualificazione della strada comportano un investimento di 620.000 euro, interamente finanziati dal bilancio comunale. In particolare è stato programmato il rifacimento dell'asfalto nei punti critici; nuovi guardrail in acciaio-legno; una isola spartitraffico. Oltre al rifacimento completo del manto stradale in prossimità della sostituzione delle barriere, verrà realizzata una nuova isola spartitraffico in gomma riciclata all'incrocio tra via Sassari, via Tanca Salidda e piazza Municipio, snodo cruciale per la regolazione del traffico urbano. Per ridurre al minimo i disagi e garantire l'accesso ai residenti del comprensorio "I Tamerici", i lavori sulla Panoramica sono stati divisi in due fasi operative dove nella prima (dal 4 febbraio al 4 marzo 2026) è prevista la chiusura al traffico del tratto tra l'intersezione con via Lepanto e località "I Tamerici". I residenti potranno accedere esclusivamente dal lato della S.P. 34. Nella fase 2 (dal 5 marzo al 5 aprile 2026) si prevede la chiusura del tratto tra la S.P. 34 e località "I Tamerici".

© Riproduzione riservata