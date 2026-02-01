È divampato all'una di stanotte un incendio all’interno di un’abitazione al piano terra in via Canepa a Sassari. Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per evitare che i danni si propagassero all’intero appartamento.

Due persone che erano all’interno dell'abitazione sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti, mentre gli altri occupanti dello stabile sono stati evacuati per la presenza di fumo in tutto l’edificio e sono potuti rientrare all'interno delle loro abitazioni dopo lo spegnimento dell'incendio e la bonifica dal fumo. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

