Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra Li Punti e Platamona. Dopo il completamento della sistemazione di via Baldinca, ora l’intervento passa in via Viziliu, nel tratto che va dal civico 36 alla strada vicinale Santa Maria di Lu Cardu.

Nello stesso cantiere verrà ripristinato il piano stradale nel collegamento tra questa intersezione e la provinciale 18 Sassari-Argentiera, dove si trovano alcune grosse buche.

«Si tratta - spiega Massimo Rizzu, assessore alle Infrastrutture della Mobilità - di un intervento infrastrutturale di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della viabilità comunale. L’opera è considerata di interesse regionale e rientra nell’accordo quadro per il biennio di finanziamento 2023/2024».

Rizzu riferisce anche sullo stato dell’arte della rete viaria del territorio comunale. «Abbiamo un sistema stradale particolarmente vasto e complesso, che va dalle vie urbane all’interno della città compatta sino alle arterie che portano alle periferie urbane, alle borgate rurali e alle aree costiere. Questo significa che la sua manutenzione è particolarmente costosa, anche perché in molti casi si tratta di strade vecchie, in cui la manutenzione non viene eseguita da molto tempo».

L’impegno della struttura è concentrato sia nel reperimento delle risorse che nel diminuire i tempi necessari per risolvere le tante emergenze. «D’intesa con gli uffici e dopo un continuo confronto con i comitati di quartiere e altri portatori di interesse, stiamo aggiornando il cronoprogramma e velocizzando le procedure – conclude – al fine di restituire alla viabilità condizioni di sicurezza e di efficienza superiori a quelle che abbiamo trovato».

