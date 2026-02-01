Si è appena concluso nel comune di Burgos l’importante intervento relativo al progetto di sviluppo rurale Goce - Logudoro diretto a riqualificare la viabilità rurale e quella urbana. Sono stati eseguiti dei lavori di un tratto di strada in località Furria. Nello specifico, hanno interessato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a ripristinare la funzionalità e la sicurezza della strada, per circa 350 metri. Inoltre si è provveduto al rifacimento della pavimentazione stradale in calcestruzzo e alla posa di alcune griglie per la raccolta delle acque piovane e limitarne così, l'afflusso al centro abitato. Opere per un costo complessivo è di 60.000 euro di cui, una parte da fondi del PSR Goceano - Logudoro e la restante da fondi di bilancio comunale. L’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Tilocca ha avviato i lavori sulla manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di via Pio IX. Si è intervenuti nel rifacimento di un muro a seguito di un crollo verso l'uscita del paese, ed è stato ampliato l'impianto di illuminazione pubblica e la sostituzione di ringhiere in alcuni tratti stradali. Il giardino della Madonnina è stato illuminato e sono state posizionate delle panchine e la staccionata di protezione. Inoltre sono stati realizzati 20 nuovi parcheggi, fra il parco Bonifacio e difronte chiesa parrocchiale. Infine, in alcuni tratti stradali, particolarmente critici, sono stati posizionati dei dissuasori di velocità.

Il costo complessivo è di 200.000 euro di fondi della Regione.

