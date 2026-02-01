Si estende anche nelle periferie di Osilo il servizio del medico di medicina generale che svolge attività di assistenza sanitaria nel paese. A partire dalla prossima settimana il dottor Alessandro Pazzona presterà servizio anche nelle frazioni. Nella località San Lorenzo sarà disponibile nella giornata di mercoledì dalle 15 alle 16.30, mentre nella zona di Santa Vittoria il mercoledì dalle 16.45 alle 18. Il medico di medicina generale risponde alle chiamate, in orario non ambulatoriale, dalle 10 alle 13, quando riceve di pomeriggio, e dalle 15 alle 18 quando riceve di mattina. Durante il fine settimana, in caso di urgenza, occorre rivolgersi alla guardia medica. Le prescrizioni riguardanti la terapia abituale, se si considera che sulla base della normativa vigente i tempi di risposta prevedono fino a settantadue ore, possono essere richieste tramite WhatsApp al numero 350 04 10 956 oppure lasciando una busta (con nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e dettagli del farmaco) nella cassetta posizionata fuori dagli ambulatori.

© Riproduzione riservata