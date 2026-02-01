Il capogruppo della Lega nel Comune di Porto Torres, Ivan Cermelli, chiede la convocazione in aula della presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Simona Fois, per conoscere il destino delle aree dismesse nella zona industriale. La sentenza del Consiglio di Stato, nel dicembre scorso, aveva respinto il ricorso di Eni Rewind, confermando la piena legittimità della retrocessione delle aree industriali e sancendo in modo chiaro la correttezza dell’azione del Cips.

In questo quadro, la possibilità di rimettere a valore oltre 600 ettari di aree industriali quando sarà ultimata l’azione complessiva di retrocessione - per il momento la sentenza del Consiglio di Stato è relativa ai primi 273 ha - collocate in una posizione strategica nel Mediterraneo, costituisce una leva decisiva per attrarre investimenti, favorire nuova occupazione e costruire un nuovo modello di sviluppo. Il consigliere leghista chiede le modalità di ristoro verso Eni Rewind, lo stato dei vincoli ambientali sulle aree e il loro eventuale svincolo. Inoltre chiede sulla programmazione e i progetti previsti nella zona retrocessa.

© Riproduzione riservata