Non c’è continuità con il servizio di consegna della corrispondenza e la posta da settimane continua a non arrivare in diversi quartieri della città di Porto Torres.

Il disservizio persiste da mesi e per i residenti è diventato un serio problema. A subire i maggiori disagi sono soprattutto gli anziani, meno abituati agli strumenti digitali e ancora legati alla ricezione cartacea delle bollette per il pagamento delle utenze domestiche. Senza fatture né avvisi, molti cittadini si trovano nell’impossibilità di rispettare le scadenze, con il rischio concreto di incorrere in more, solleciti e perfino nella sospensione dei servizi essenziali. La situazione di disagio si estende dalla zona 167 al quartiere Monte Agellu.

Nonostante le rassicurazioni arrivate nel novembre scorso da Poste Italiane, da settimane la situazione non registra miglioramenti, alimentando malumore, preoccupazione e un crescente senso di abbandono tra i residenti, che chiedono risposte chiare e un intervento immediato per il ripristino di un servizio pubblico fondamentale. Una situazione che solleva interrogativi sull’organizzazione del servizio e sulla necessità di garantire continuità ed efficienza, soprattutto nei confronti delle fasce più fragili della popolazione.

